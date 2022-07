Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Eklat vor Gericht!

Jimi hat die Mutter seiner Tochter wegen falscher Aussagen über die Entstehung ihrer Sendung "Diese Ochsenknechts", angebliche Mietschulden, Werbung für Babyartikel und einen Flug nach Thailand verklagt. Die Aussagen tätigte die Influencerin auf Social Media und in ihrem Podcast. Gestern fand die erste Verhandlung in Hannover statt. Jimi erschien nicht allein, sondern mit seiner Freundin Laura Marie Geissler. Das erste Zusammentreffen der Ex und der Neuen fand ausgerechnet vor Gericht statt...