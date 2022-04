Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt zeigt er seine Neue Freundin Laura!

Nach viele Spekulationen der letzten Wochen, müssen sich Jimi Blue Ochsenknecht und seine Model-Freundin Laura nun nicht mehr verstecken - sie stehen öffentlich zu ihrer Liebe und teilen nun sogar schon süße Couple-Momente mit ihren Fans auf Instagram. So veröffentlichte der Ex von Yeliz Koc jetzt eine Instagram-Story, in der der junge Papa seine neue Flamme verliebt filmt.

Die hübsche Blondine und der Sohn von Uwe Ochsenknecht genießen anscheinend gemeinsam ein Gläschen Wein in der Sonne und Jimi kann es nicht lassen, diesen Moment für seine Fans festzuhalten. Unbemerkt filmt er seine Laura, wie sie ihr Gesicht der Sonne entgegen streckt und kommentiert den Clip mit den Worten "Das war so süß gerade, Schatz". Seine Angebetet scheint zwar nicht gerade begeistert über die heimlichen Aufnahmen zu sein und verdreht als sie es bemerkte genervt die Augen, kann sich jedoch kurz darauf ein verliebtes Grinsen nicht verkneifen. Hach, so süß kann junge Liebe sein...

Wie die ganze Liebesgeschichten zwischen den beiden ihren Lauf nahm, erfährst du im Video: