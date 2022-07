Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Erstes Statement nach dem Prozess

Jimi reichte Klage gegen seine Ex ein, weil sie immer wieder angebliche Unwahrheiten verbreitete. So behauptete die junge Mutter u.a., dass er die gemeinsame Tochter Snow Elanie ohne ihre Erlaubnis vor der Kamera gezogen hat und ihr noch 20.000 Euro für die Miete der gemeinsamen Wohnung schuldet. Wie die "BILD"-Zeitung jetzt berichtet, endete der Prozess im Vergleich. Der Dreh mit Snow sei ein Missverständnis. Außerdem verpflichtete sich Jimi, seiner Ex-Freundin bis zum 20. Juli 13.500 Euro zu zahlen. In Zukunft wollen die beiden "ein respektvolles Miteinander" miteinander pflegen.