Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Foto-Beweis! Dieses Zeichen ist eindeutig

Bis vor kurzem war Jimi noch im Türkei-Urlaub mit Freunden, während seine schwangere (Ex?)-Freundin über Unterleibsschmerzen klagte. Mittlerweile scheint er, zurück in Hannover zu sein. Der Schauspieler postete in seiner Instagram-Story sogar ein Bild vom Gassigehen mit Yeliz' Hund Luna. Will er damit ein Zeichen setzten, dass zwischen den beiden wieder alles in Ordnung ist? Gut möglich...