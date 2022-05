Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Jetzt schießt er knallhart zurück!

Der Rosenkrieg zwischen Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc nimmt einfach kein Ende! Erst kürzlich machte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin ihrem Ex bitterböse Vorwürfe. Er hätte kein Interesse an seiner Tochter und habe sie sogar blockiert. Das kann Jimi nicht so stehen lassen...

