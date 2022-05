Yeliz Koc: Schwere Vorwürfe gegen Jimi Blue! Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus

Jimi hat Yeliz blockiert

Auf ihrem Instagram-Kanal verrät Yeliz ihren Fans nun, dass sie, ihre Schwester und ihre Mutter von Jimi Blue blockiert wurden. Besonders bitter: Sie versucht offenbar schon seit Wochen, ihren Ex-Freund dazu zu bewegen, die gemeinsame Tochter zu sehen. Doch dazu wird es jetzt wohl nicht mehr kommen.

"Wir haben seit längerem keinen Kontakt mehr. Wir hatten vor ein paar Wochen telefoniert und dann konnte er die Kleine auch über Facetime sehen und da habe ich ihn auch gefragt, warum er denn nicht vorbeikommt, dass er halt alles verpasst und dass diese Zeit nie wieder kommt. Ich wollte es halt einfach verhindern, dass Snow so leiden wird, wie ich es halt bei meinem Vater getan habe", erklärt Yeliz ihren Fans mit ernster Miene. Sie habe Jimi mehrfach angeboten, seine Tochter zu besuchen und ihm immer wieder aktuelle Fotos geschickt. Besonders erschreckend finde sie außerdem, dass Jimis neue Freundin ihn nicht dazu auffordert, sich um Tochter Snow zu kümmern.

Da die beiden sich gerade zufällig gleichzeitig auf Mallorca befinden, hat Yeliz nun noch einen Versuch gewagt. Doch ihre Nachricht an Jimi konnte nicht zugestellt werden: Er hat sie bei Instagram und Whatsapp blockiert! "Wie kann man die Mutter seines Kindes blockieren? Ich verstehe das nicht. Ich finde das so traurig für Snow", klagt sie. "Ihr wisst noch lange nicht alles, was hinter den Kameras passiert ist. Es ist wirklich richtig, richtig gruselig und schlimm. Ich muss mich jeden Tag zusammenreißen. Aber irgendwann kommt immer alles ans Tageslicht und auf diesen Tag freue ich mich." Auweia...