Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Unerwartete Wende! Finden sie doch wieder zueinander?

Via "Instagram" steht Yeliz ihren Fans nun Rede und Antwort und gibt dabei gleichzeitig einen intimen Einblick in ihre Zukunftsvorstellungen. So will ein ein neugieriger Follower wissen, ob Yeliz den Kontakt zu Jimi nach der Geburt aufrechterhalten möchte? Die Antwort der Schwangere darauf fällt eindeutig aus. So erläutert sie: "Sie soll auf jeden Fall wissen, wer ihr Vater ist. Ich hoffe natürlich, dass die beiden auch eine Bindung zueinander aufbauen." Huch, klingt ganz danach, als ob Yeliz nicht ganz mit Jimi brechen möchte. Ob die beiden wohl doch nochmal zueinander finden und eine gemeinsame Zukunft haben? Wir können definitiv gespannt sein...