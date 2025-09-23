„Jimmy Kimmel Live”: Doch nicht abgesetzt! DAS ist der Haken

Die Entscheidung, die Show zu stoppen, hatte nicht nur unter Fans, sondern auch in Hollywood für große Empörung gesorgt. Mehr als 430 prominente Persönlichkeiten, darunter Pedro Pascal und Ben Affleck, unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie die Absetzung kritisierten und für Meinungsfreiheit eintraten: „Unabhängig von unserer politischen Zugehörigkeit und davon, ob wir uns politisch engagieren oder nicht, lieben wir alle unser Land. Wir teilen auch die Überzeugung, dass unsere Stimmen niemals von den Mächtigen zum Schweigen gebracht werden sollten. Denn wenn es einem von uns passiert, passiert es uns allen.“