„Jimmy Kimmel Live”: Doch nicht abgesetzt! DAS ist der Haken
Jimmy Kimmel kann wieder aufatmen. Seine Sendung wird doch nicht abgesetzt! Wie kam es zu der Kehrtwende?
Jimmy Kimmel hat intensive Gespräche mit Disney geführt.
© IMAGO / ABACAPRESS
Was für eine Wendung! Nur wenige Tage nach der überraschenden Absetzung kehrt die US-Late-Night-Show „Jimmy Kimmel Live!” nun doch zurück auf die Bildschirme. Doch wie konnte es dazu kommen?
„Jimmy Kimmel Live!” kehrt zurück
ABC und Mutterkonzern Disney haben bestätigt, dass die Show ab Dienstag, 23. September 2025, wieder ausgestrahlt wird. Zuvor war die Produktion kurzfristig gestoppt worden, nachdem sich Jimmy Kimmel in einer Sendung kritisch über den Mord an dem konservativen Aktivisten Charlie Kirk geäußert hatte. Die politischen Reaktionen waren heftig, der Druck auf den Sender immens.
Disney erklärt in einem Statement: „Letzten Mittwoch haben wir beschlossen, die Produktion der Sendung zu unterbrechen, um die angespannte Situation in einem emotionalen Moment für unser Land nicht weiter zu verschärfen. Wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir einige der Kommentare als unpassend und daher unsensibel empfanden. Wir haben die letzten Tage intensiv mit Jimmy gesprochen und sind nach diesen Gesprächen zu dem Entschluss gekommen, die Sendung am Dienstag wieder auszustrahlen.“
Es gibt einen Haken
Trotz der Rückkehr auf ABC bleibt die Lage kompliziert: Große Netzwerkbetreiber wie Sinclair Broadcast Group und Nexstar Media Group, die zusammen rund 20 Prozent der ABC-Ableger in den USA kontrollieren, wollen die Show vorerst nicht wieder ins Programm nehmen.
In einem Statement von Sinclair heißt es: „Ab Dienstagabend wird Sinclair ‘Jimmy Kimmel Live!’ auf allen unseren ABC-Senderpartnern vorzeitig beenden und durch Nachrichtenprogramme ersetzen. Die Gespräche mit ABC dauern an, während wir die mögliche Rückkehr der Show prüfen.“ Zudem fordern einige Sender eine öffentliche Entschuldigung Kimmels und weitere Maßnahmen, bevor sie die Ausstrahlung wieder aufnehmen.
Kimmel bekommt prominente Unterstützung
Die Entscheidung, die Show zu stoppen, hatte nicht nur unter Fans, sondern auch in Hollywood für große Empörung gesorgt. Mehr als 430 prominente Persönlichkeiten, darunter Pedro Pascal und Ben Affleck, unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie die Absetzung kritisierten und für Meinungsfreiheit eintraten: „Unabhängig von unserer politischen Zugehörigkeit und davon, ob wir uns politisch engagieren oder nicht, lieben wir alle unser Land. Wir teilen auch die Überzeugung, dass unsere Stimmen niemals von den Mächtigen zum Schweigen gebracht werden sollten. Denn wenn es einem von uns passiert, passiert es uns allen.“
Für viele Regionen gilt: „Jimmy Kimmel Live!” ist ab Dienstag wieder wie gewohnt auf ABC zu sehen. Wer jedoch in Märkten lebt, die von Sinclair oder Nexstar kontrolliert werden, muss vorerst auf die Show verzichten oder auf Streaming-Alternativen ausweichen.