Kommt Jimmy Kimmel jetzt zu RTL?: Stefan Raab lädt US-Moderator ein
Stefan Raab sorgt erneut für Schlagzeilen: Nach einem umstrittenen Show-Act überrascht er diesmal mit einem unerwarteten Angebot an US-Entertainer Jimmy Kimmel. Doch wie ernst ist das Ganze gemeint?
Stefan Raab zu Gast bei Dennis Schröder – oder doch andersrum?
© Raab Entertainment/Willi Weber
Am Donnerstagabend begann die „Stefan Raab Show“ ungewöhnlich. Als Moderator übernahm Basketballstar Dennis Schröder, der frisch den Europameister-Titel feiern konnte, und verwandelte das Format kurzerhand in die „Dennis Schröder Show“. Raab selbst trat dabei nur als Gast auf – zumindest vorübergehend.
Raabs Botschaft an Jimmy Kimmel
Als der Entertainer schließlich wieder das Kommando übernahm, nutzte er die Gelegenheit für einen Seitenhieb Richtung USA. Sein Kollege Jimmy Kimmel, dessen Late-Night-Show in den Vereinigten Staaten nach heftiger Kritik von ABC auf Eis gelegt wurde, bekam ein Angebot der besonderen Art. Vor laufender Kamera richtete sich Raab mit einem Angebot an Kimmel:
„I offer you to take over my show, whenever you want. And to make the decision easier, I offer you my salary.“
Damit schlug er vor, dass Kimmel nicht nur die RTL-Sendung, sondern gleich auch seine Gage übernehmen könne. Sogar ein eigenes Show-Intro für die „Jimmy Kimmel Show“ hatte Raab vorbereitet.
Hintergrund: Kimmels Zwangspause
Die Einladung kommt nicht zufällig. Kimmel steht nach scharfen Kommentaren über den ermordeten Aktivisten Charlie Kirk massiv in der Kritik. Seine Worte lösten Empörung in der MAGA-Bewegung aus, woraufhin ABC die Show auf unbestimmte Zeit stoppte. Politische Einflussnahmen und Druck von US-Sendergruppen verschärften die Situation zusätzlich.
Raab liebt die Provokation
Für Raab ist die Kimmel-Offerte nur die jüngste einer Reihe von Schlagzeilen. Gerade erst geriet er ins Visier der Landesmedienanstalt, nachdem er in seiner RTL-Show die umstrittene Nackt-Performance „The Puppetry of Penis“ präsentierte – ein Fall, der aktuell noch auf mögliche Jugendschutzverstöße geprüft wird.
PR-Coup oder echtes Angebot?
Dass Jimmy Kimmel tatsächlich nach Deutschland kommt und Raabs Show übernimmt, gilt als unwahrscheinlich. Doch eins ist sicher: Raab versteht es, durch spektakuläre Auftritte und provokante Ideen im Gespräch zu bleiben – und davon profitiert er derzeit mehr als jeder andere.