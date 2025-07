Joachim Llambi: Enthüllt! Das steckt hinter dem Neuanfang des "Let's Dance"-Star

Der Umzug nach Tschechien war kein Zufall – sondern ein Bekenntnis zur Liebe. Als Ilona den Wunsch äußerte, in ihre Heimat zurückzukehren, sagte Llambi ohne Zögern: Ich komme mit. "Es hatte familiäre Gründe", sagt er uns heute. Seitdem lebt das Paar in einer Wohnung im Stadtzentrum – mit Blick auf barocke Fassaden und Kopfsteinpflaster. "Obwohl wir mitten in der Stadt wohnen, lebt es sich dort viel ruhiger. Ich genieße diese besondere Atmosphäre sehr", schwärmt er.