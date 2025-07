Joachim Llambi: Ist seine Ehe in Gefahr?

Offiziell lebt das Paar in Prag, Ilonas Heimatstadt. Doch ob sich der Profitänzer dort oft aufhält? Wohl kaum. Sein Arbeitsplatz ist nämlich in Köln – rund 700 Kilometer entfernt. Ob bei "Let’s Dance" oder "Die Verräter" – der TV-Star ist ständig im Einsatz. Und seine Freizeit? Die verbringt er lieber in seiner Villa auf Mallorca. "Ich sitze unheimlich gerne auf der Terrasse und bin unheimlich gerne draußen – am liebsten mit einem Kaffee und einer Zeitung am Pool", schwärmt er. Doch ob er da noch Zeit hat, regelmäßig nach Prag zu kommen? Fraglich! Häufige Trennungen scheinen inzwischen Alltag zu sein.