Joachim Llambi: "Let's Dance"-Aus? Tochter Helena soll in seine Fußstapfen treten

Doch mit der großen Leidenschaft ihres Papas, dem Tanzen, hatte die Studentin bisher nicht viel am Hut. "Ich habe nie richtig tanzen gelernt. Ich kann nur die Grundschritte vom Discofox", so Helena. Ob sie ihre Kenntnisse bei "Let's Dance" erweitern will? "Natürlich habe ich mir schon mal vorgestellt, wie es wäre, bei 'Let’s Dance' zu tanzen. Und ich könnte es mir auch weiterhin vorstellen."