Joachim Llambi: Erschütternde Ehe-News! Das Drama nimmt kein Ende!

Reddit this

Joachim Llambi ist nach seiner Kurz-Beziehung mit Rebecca Rosenschon im frühen zu seiner Gattin Ilona zurückgekehrt. Sie hat ihm augenscheinlich das Techtelmechtel verziehen, immerhin sind beide seit 2005 verheiratet. Doch der Let’s Dance-Juror wird doch nicht geglaubt haben, dass nun alles so weiter geht, wie zuvor, oder?

Motsi Mabuse: Am Ende! Großes Drama um ihr Baby!

Der Schmerz bei Ilona sitzt noch immer tief

Gerade in der romantischen Weihnachtszeit wurde Ilona einmal mehr bewusst, wie ungewiss die Zukunft mit ihrem Liebsten zu sein scheint. Erst im November vergangenen Jahres ließ er sie sitzen. Wird das ein zweites Mal passieren? "Kaum etwas erschüttert eine Beziehung in ihren Grundfesten so sehr, wie ein Seitensprung" weiß auch Psychotherapeutin Karin Kutz aus Wendelstein, Bayern. Joachin Llambi war zwar von seiner Frau getrennt, doch Vertrauen und Ehrlichkeit sind nun einmal die Basis für jede funktionierende Partnerschaft und schaffen ein Gefühl der emotionalen Sicherheit. Ist die verloren, dann "bleiben viele verletzte Gefühle, Wutausbrüche, Ängste und Verzweiflung", beteuert die Expertin gegenüber "Woche heute".

Denn auch wenn Ilona ihrem Joachim vergeben hat. Vergessen wird sie diese Schmach wohl nie. Da muss sich der Tänzer viel Mühe geben. Er trägt brav seinen Ehering. Aber das wird kaum reichen…

Traurig, was Let's Dance Juroren-Kollegin miterleben musste: