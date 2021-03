Joachim Llambi: Heftige Abrechnung mit den "Let's Dance"-Kandidaten

Am Freitagabend ging endlich die neue Staffel von "Let's Dance" los! In der "großen Kennlernshow" durften die Promis zum ersten Mal zeigen, was sie auf dem Parkett zu bieten haben. Doch nicht alle konnten Juror Joachim Llambi bisher überzeugen...

Folge verpasst? HIER bei TVNOW könnt ihr die neue Staffel von "Let's Dance" streamen.*