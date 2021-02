Vanessa Neigert: Vom DSDS-Star zur Familienmama mit Mann & Kindern

Die Italienerin, die selbst in einer reisenden Zirkusfamilie in dem kleinen Dorf Treviglio zur Welt kam, sehnte sich nach einer Familie. Im Januar 2016 wurde Vanessa Neigert Mutter eines Sohnes. Ihre Karriere stellte die Schlagersängerin erstmal hinten an, um sich ihren Mutterpflichten zu widmen. Ihr zweites Kind, diesmal eine Tochter, erblickte im September 2020 das Licht der Welt. Der Mann an ihrer Seite und Vater ihrer zwei Kinder ist Vanessa Neigerts Freund und mittlerweile Verlobter Nando.