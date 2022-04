Joachim Llambi: Heftiger Ausraster in aller Öffentlichkeit!

Im Interview packt Joachim Llambi aus, was damals abgelaufen ist. Er erinnert sich an ein Gespräch, in dem es darum ging die Deutschen Meisterschaften an einem Samstagabend um 20.15 Uhr auszustrahlen - also zur besten Sendezeit. "Zu der Zeit lief eine Show in der ARD, außerdem 'Schlag den Raab' sowie 'Deutschland sucht den Superstar'. Und dann kamen die Tänzer im WDR mit der Lateinamerikanischen Meisterschaft. Am nächsten Tag erhielt ich die Quote von 0,2 Prozent und eine Aussage nach dem Motto: 'Ja, tut mir leid, Herr Llambi, aber Tanzsport will niemand sehen.' Hart gesagt: Verarschen kann ich mich selbst. Danke, Steffen Simon!"