Joachim Llambi: Heimliche Liebe! Er packt aus

"Mein Schwarm? Erst Olivia Newton-John, weil sie so wahnsinnig gut tanzen konnte – und später dann Nena", erinnert sich Llambi rührselig in einem Interview. Nostalgie pur! In seiner Jugend spielten große Idole eine riesige Rolle.

Seine Liste der Bewunderung liest sich wie eine Hommage an die Stars vergangener Jahrzehnte. Fußballhelden wie Franz Beckenbauer (†78) und Günter Netzer (80) beeindruckten den späteren TV-Liebling. Doch es war nicht nur der Fußball, der damals für Aufsehen sorgte. "Im Fernsehen gab es die großen Shows mit Hans Joachim Kulenkampff und Harald Juhnke. Das Fernsehen war unser Hauptmedium, es sorgte für Straßenfeger", weiß Llambi noch genau. Eine Zeit, in der noch die ganze Familie vor dem Bildschirm saß und gemeinsam staunte und lachte.

Und irgendwo zwischen Stadionhelden und Fernsehstars, da war sie: Nena! Die junge Frau aus Hagen, die nicht nur regelmäßig die Charts stürmte, sondern auch Teenagerherzen im Sturm eroberte. Mit ihren frechen Looks, der rebellischen Art und Hits wie "99 Luftballons" war sie eine echte Ikone der 80er-Jahre. Und sie brachte auch den heute 60-Jährigen ins Schwärmen. Keine Frage: Auch die härtesten Hunde werden manchmal ganz schwach. Und wer weiß? Vielleicht kann Joachim Llambi "seine" Nena ja eines Tages als Kandidatin bei "Let’s Dance" (RTL) begrüßen…

