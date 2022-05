Joachim Llambi: Jurybeben bei "Let's Dance"! Jetzt ist alles anders

Wie Joachim nun berichtet, hat es einen ganz einfachen Grund, warum er manchmal in der Öffentlichkeit und in seiner Rolle als Juror so harsch auftritt! So offenbart er: "Ich glaube, das ist natürlich ein bisschen was in den Genen, bestimmt auch eine gewisse Portion Erziehung. Am Ende des Tages bin ich ja auch durch diese sportliche Schule gegangen und musste mich ja auch mit Urteilen, die über mich geurteilt haben, auseinandersetzen. Und da kommen viele Komponenten dazu." Ebenfalls ergänzt er: "Eigentlich habe ich über meine Vorfahren vor allem eins rausgefunden, dass die sich von Generation zu Generation versucht haben nach oben zu arbeiten. Und somit könnte das vielleicht so ein bisschen so sein, dass das für mich auch gilt. Ich möchte immer nach mehr streben, ich bin sehr ehrgeizig." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Joachim werfen. Ob der "Let's Dance"-Juror uns in der nächsten Zeit noch mehr Einblicke dieser Art gewährt? Wir können gespannt sein!