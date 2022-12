Joachim Llambi: Mega-Ausraster! Er ist stinksauer

Was war passiert? Llambi wollte im "Roomers München" eine entspannte Nacht verbringen, doch daraus wurde nichts. "Was für ein schlechtes Hotel!", schimpft der Tanzrichter auf Instagram. Der Check-In funktionierte laut ihm nicht. "Die rechte Hand wusste nicht, was die linke tut, dauerte 20 Minuten." Außerdem war Llambi das Zimmer zu klein, die Dusche funktionierte nicht und das Frühstückbuffet öffnete für seinen Geschmack zu spät. Zu allem Überfluss funktionierte die Tür am Fahrstuhl nicht und so musste der "Let's Dance"-Star seine Koffer bei seiner Abreise fünf Stockwerke durch das "dreckige" Treppenhaus schleppen. Llambis knallhartes Urteil des 5-Sterne-Hotels: "Insgesamt nicht mal 2 Sterne wert, absolut meiden. Für das Geld sieht mich der Laden nie wieder!"

