Laura Müller: Ihre krasse Verwandlung von der Schülerin zum IT-Girl

Während die beiden Frischverliebten ihr Liebesglück seit Januar 2019 öffentlich zelebrieren, war der Aufschrei in der Medienwelt groß. Neben der Blitz-Scheidung von Noch-Ehefrau Claudia Norberg, sorgte insbesondere der Altersunterschied von 28 Jahren anfangs für Entsetzen. Für den neuen Mann an ihrer Seite brach die Abiturienten nicht nur die Schule ab, sondern wanderte kurzerhand auch nach Amerika aus. Begleitet von der Vox-Doku „Goodbye Deutschland“ bauten sich Michael Wendler und Laura Müller ein gemeinsames Leben in seiner Villa in Cape Coral auf. In Michael Wendlers volljähriger Tochter Adeline fand die damals 19-Jährige sogar eine gleichaltrige Freundin und Spielkameradin. Im Juni 2020 läuteten die Hochzeitsglocken im Hause Wendler-Müller, nur die medienwirksame Trauung in Las Vegas fiel auf Grund der Corona-Pandemie leider ins Wasser. Zum großen Glück fehlt dem Ehepaar eigentlich nur noch ein Baby! Ob Laura Müller bereits schwanger ist, behält die Influencerin aber vorerst lieber für sich...

Noch immer gibt es so viel über Laura Müller zu erfahren. Seht selbst: