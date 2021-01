Joachim Llambi & Ilona: Jaa, ihre Liebe hat gesiegt!

In der TV-Show "Grill den Henssler" war der sonst so wortkarge Llambi so ins Kochen vertieft, dass er sich glatt vor laufender Kamera verplapperte – er sprach mehrfach von "meiner Frau". Nachfragen wimmelte er zwar ab. Aber jedem war in diesem Moment klar: Die Herzen der beiden haben wieder zueinander gefunden. Was für eine schöne Entwicklung, nachdem er sich 2018 von ihr trennte und in der Zwischenzeit eine junge Freundin hatte. Wie schön wäre es für Ilona, wenn ihr Mann nun bald auch öffentlich zu ihr stehen würde!