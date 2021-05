Joachim Llambi & Ilona: Neues Ehe-Drama wegen Valentina Pahde

Ungewohnte Worte des sonst so strengen Experten – die seine Beziehung auf eine harte Probe stellen könnten. Schließlich ist der gebürtige Duisburger schon einmal schwach geworden. In der elften Staffel der Tanzshow sorgte er für Diskussionen, weil er angeblich Teilnehmerin Julia Dietze (40) aufgrund ihrer Optik bevorzugte. Kurz danach, im Sommer 2018, trennte sich das Ehepaar. Wenig später präsentierte Joachim seine neue Freundin Rebecca Rosenschon (39). Zwar hielt die Liaison nicht, im Mai 2019 trug Llambi wieder seinen Ehering und er und Ilona gaben ihrer Liebe eine zweite Chance. Trotzdem dürfte die ihren Mann seitdem genau im Auge behalten! Denn Valentina ist Single und passt optisch in Llambis Beuteschema: Sie ist blond und zierlich – und sieht Ilona zum Verwechseln ähnlich...