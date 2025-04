Joachim Llambi & Motsi Mabuse: Skandalöser Verdacht! Geheime Absprache bei "Let's Dance"?

Auch Motsi Mabuse (44) steht im Fokus der Spekulationen. Besonders Kandidat Taliso Engel (22) scheint ihr am Herzen zu liegen. Der junge Para-Schwimmer beeindruckt mit großem Ehrgeiz – doch einige Zuschauer fragen sich: Wird er von Motsi vielleicht sogar ein wenig bevorzugt? Schließlich setzte sie sich auch in der britischen Ausgabe der Show einst für einen blinden Sänger ein, der später gewann. Taliso selbst betont: "Ich will keinen Behinderten-Bonus."

Für weiteren Gesprächsstoff sorgte Motsi kürzlich mit einem musikalischen Ausflug: Sie stimmte in der Liveshow spontan den Partykracher "Die Hände zum Himmel" an – und rief lachend: "Dieter Bohlen, ruf mich an!" Sucht sie schon einen neuen Job? Trotz aller Nebengeräusche bleibt Llambi bei seiner Linie: "Ich habe keine Lieblinge. Wenn die nicht abliefern, bekommen sie eine schlechte Bewertung." Klare Worte – doch die Diskussion um mögliche Sympathie-Boni dürfte damit noch nicht verstummen.

