Joachim Löw: Neues Glück mit seiner Ex Daniela

2016 trennten sich Jogi und seine Frau nach 30 Jahren Ehe – leise, respektvoll, ohne Rosenkrieg. Daniela zog sich damals komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Eine Scheidung gab es nie. In Baden-Baden, bei der Verleihung des "Gold Award" an Angela Merkel (71), tauchen sie gemeinsam auf. Und auf einmal fühlt sich alles wieder richtig an – als sei die Pause nur ein Tief in der zweiten Halbzeit gewesen.