Jogi Löw: Traurige Familien-Beichte

Die Karriere als Bundestrainer hatten auch Auswirkungen auf das Privatleben. "Leider gelingt es mir nicht immer, diesen Panzer im privaten Leben einfach abzulegen", so Jogi Löw. In dem Interview wurde er auch auf das Thema Familie angesprochen. Demnach bedauert er, keine Kinder zu haben. "Mit 25, 30 oder 35 Jahren habe ich das noch nicht so gesehen. Da konnte ich es mir vielleicht nicht vorstellen, habe das Thema verdrängt oder weggeschoben. Die letzten zehn Jahre denke ich aber schon immer wieder daran oder darüber nach, wie es gewesen wäre, Kinder zu haben", sagt Joachim Löw. Er selbst ist in einer Großfamilie aufgewachsen. "[Ich] habe vier Brüder. Meine Mutter hat acht Geschwister. Ich habe zig Cousins und Cousinen. Und alle sind kinderreich. Bei uns war das Haus immer voll", so der Trainer.