Joan Collins: Unfall-Drama! "Mir wurde gesagt, dass sie sterben würde"
Diesen Moment wird Joan Collins niemals vergessen. Nach einem Autounfall wurde ihr gesagt, dass ihre damals achtjährige Tochter sterben würde.
Joan Collins saß wochenlang am Bett ihrer Tochter.
Dieser Grande Dame reicht so schnell niemand das Wasser. Was aber kaum jemand wusste, dass "Denver Clan"-Star Joan Collins (92) ein schweres Trauma in ihrem Herzen trägt, über das es ihr bis heute schwerfällt zu reden: das Unfall-Drama ihrer Tochter Katy, das ihr Leben überschattet.
Die Ärzte rechneten mit ihrem Tod
Joan Collins war fünfmal verheiratet. Aus ihrer zweiten Ehe mit Sänger Anthony Newley († 67) stammen ihre Kinder Tara (61) und Alexander (59). Mit ihrem dritten Ehemann, dem Produzenten Ron Kass († 51), bekam sie ihre Tochter Katyana "Katy" Kass (53). Ein großes Glück. Doch am 1. August 1980 geschah das Furchtbare: Katy hatte einen schlimmen Autounfall! "Mir wurde gesagt, dass sie sterben würde", erinnert sich Joan. Doch das wollte sie nicht akzeptieren, verbrachte wochenlang schlaflose Nächte im Krankenhaus und betete, dass ihre Tochter es schaffen würde. Und Katy überlebte!
Doch nach 47 Tagen im Koma war die Diagnose erneut niederschmetternd – niemand wusste, ob die 8-Jährige je wieder ganz gesund werden würde. Der Grund: Der Unfall hatte massive Hirnschäden verursacht. Das riss der Schauspielerin den Boden unter den Füßen weg. Doch nach langer Rehabilitation besserte sich ihr Zustand. "Sie begann, kleine Geräusche von sich zu geben, bevor sie ihre ersten zögerlichen Schritte machte", erinnert sich Joan. Mit den Jahren wurde sie wieder ganz gesund. Joan ist so dankbar – aber auch traumatisiert. "Katys Unfall war das Schlimmste, was mir je passiert ist", betont sie.
