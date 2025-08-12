Doch nach 47 Tagen im Koma war die Diagnose erneut niederschmetternd – niemand wusste, ob die 8-Jährige je wieder ganz gesund werden würde. Der Grund: Der Unfall hatte massive Hirnschäden verursacht. Das riss der Schauspielerin den Boden unter den Füßen weg. Doch nach langer Rehabilitation besserte sich ihr Zustand. "Sie begann, kleine Geräusche von sich zu geben, bevor sie ihre ersten zögerlichen Schritte machte", erinnert sich Joan. Mit den Jahren wurde sie wieder ganz gesund. Joan ist so dankbar – aber auch traumatisiert. "Katys Unfall war das Schlimmste, was mir je passiert ist", betont sie.