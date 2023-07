Jobst Kayser-Eichberg: Der Bier-Milliadär ist tot!

Doch dann ging alles ganz schnell. "Es fing an mit einer Herzschwäche. Dann stellten die Ärzte fest, dass er eine Leberzirrhose hat. Gestorben ist er an einem Multiorganversagen, im Kreise seiner Familie. Er wurde auf der Palliativstation behandelt, die Mitarbeiter dort haben das sehr, sehr würdevoll und schön gemacht", so seine Witwe. Er hinterlässt nicht nur seine Frau, sondern auch seine vier Kinder. Die Trauerfeier soll im Juli im engsten Kreis der Familie stattfinden. Ob es später noch eine öffentliche Gedenkfeier geben wird, steht noch nicht fest.