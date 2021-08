Jörg Draeger: Heftige Ansage gegen Paco Steinbeck!

Kurz vor seinem Auszug kam es noch zu einem handfesten Beef mit Paco Steinbeck - aber was sagt er eigentlich dazu? "Paco ist in seinem Job ein Star und sieht auch gut aus. Aber alles, was Paco sagt, beansprucht Gesetzeskraft. Er äußert keine Meinung, sondern erlässt praktisch ein Gesetz. Und wenn man dann einmal ‚Aber‘ sagt, verzieht er seine Miene und seine Körpersprache wird aggressiv. Sowas muss man nicht freiwillig auf sich nehmen und deshalb war das ein Hin und Her", sagt Jörg Draeger im Interview mit InTouch Online. Dann stellt die TV-Ikone noch klar: "Ich hätte Paco trotz aller Auseinandersetzungen nie nominiert. Ich habe überlegt, wen ich nach ‚Promi Big Brother‘ wieder treffen will – da gibt es genau drei. Und danach konnte ich die anderen dann nominieren."