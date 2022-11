Jörg Pilawa: Enthüllt! Sein geheimes Leben nach der Trennung

Alle vier Pilawa-Kinder haben immer noch Platz genug, wenn sie ihren Papa in seinem neuen Zuhause besuchen. Okay, die riesige Familienvilla in Bergedorf bei Hamburg war ein Traum, aber die 156 Quadratmeter mitten in der City sind der Hit!

Unten im Erdgeschoss befindet sich laut Bauherr eine geräumige Wohnküche mit Zugang zum Garten. Im ersten Obergeschoss ist das Wohnzimmer. Dann gibt es natürlich Schlafzimmer, Badezimmer und einen begehbaren Kleiderschrank. Auf dem Dachgeschoss hat Jörg Pilawa die Qual der Wahl – auf gleich zwei Terrassen kann der TV-Star die Aussicht auf die Stadt genießen, die Alster ist um die Ecke.