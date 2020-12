Jörg Pilawa & Irina Pilawa: Die ganze Wahrheit über seine Frau

Doch trotz der schweren Erkrankung seiner Tochter steht Jörg Pilawa nach wie vor regelmäßig auf der Bühne. Die ohnehin schon lange Liste seiner Sendungen bereichert seit 2020 die ARD-Show "Quiz ohne Grenzen", und auch seine traditionelle Silvestershow lässt sich der vielbeschäftige Moderator in diesem Jahr nicht entgehen. Doch bleibt bei so viel Arbeit überhaupt noch Zeit für die Familie? Zuletzt verriet Jörg Pilawa, dass er längst kürzer getreten ist: "Ich habe früher 220 Sendungen im Jahr gemacht und das über bestimmt fast zehn Jahre, ja, doch über zehn Jahre sogar, und ich mache jetzt noch 60 und das ist, finde ich, eine gute Zahl. Ich bin viel zu Hause. Ich habe alle Ferien immer frei, wir sind immer zusammen, ich mache fast alles in Hamburg. Also das ist schon gut. Ich arbeite weniger als andere Menschen in meinem Alter.“ Für seine Frau und seine Kinder ist und bleibt Jörg Pilawa halt einfach nur der Papa!

