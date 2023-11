Jörg Pilawa: Er hat eine neue Herzensdame! Es hat Klick gemacht

Was der Moderator so an ihr mag? Sie hat lange Beine. "Und was ich schön finde an den Beinen – sie sind sehr behaart", schmunzelt er. Zudem hat sie einen wilden Charakter. Und hört auf den Namen Luise. Es ist sein Pferd, eine Hannoveraner-Stute. Wie es zu dieser tierischen Liebe kam? Vor vier Jahren fing er an zu reiten – da er beim Reitunterricht seiner Tochter nicht nur an der Bande stehen wollte.

Irgendwann kam dann der Wunsch nach einem eigenen Pferd. Und als er Luise erblickte, war es um ihn geschehen: "Ich war vom ersten Moment an in sie verliebt." Ja, manchmal tröstet ein Vierbeiner ein wundes Menschenherz …