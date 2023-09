Jörg Pilawa: Jetzt zerbricht seine komplette Familie

Finn (aus erster Ehe) ist Diplom-Immobilienökonom und arbeitet bei einem renommierten Makler-Büro in Hamburg. Tochter Emmy studierte drei Jahre lang Schauspiel und ergatterte jüngst eine Rolle in der beliebten Krimi-Reihe "Helen Dorn – Der deutsche Sizilianer" (ZDF, Sendetermin noch unklar), und Sohnemann Juri ist ein kleiner Weltenbummler. Eher zieht er es vor, fremde Länder zu erkunden, statt bei Papa auf der Couch zu sitzen. Bleibt nur noch seine jüngste Tochter Nova. Fürsorglich kümmerte er sich um sein Mädchen in ihren schweren Stunden der Rheumaerkrankung – mittlerweile lebt sie vor allem bei ihrer Mutter.

Für einen liebevollen Vater wie Jörg sicherlich ein schönes Gefühl, wenn die Sprösslinge flügge werden. Allerdings reift in ihm die bittere Erkenntnis: "Die gehen. Das hat mir ja keiner gesagt, als die irgendwann mal kamen, dass die gehen! Ganz schlimm, ich leide."

Hätte er gewusst, wie schnell sich ein Leben innerhalb eines Jahres verändern kann, hätte er vermutlich jene kostbaren Momente mit seiner Familie noch mehr genossen …