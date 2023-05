Jörg Pilawa: Trennung nach 20 Jahren - Jetzt feiert er sein neues Glück

Für den Familienmensch war das sicher eine große Umstellung. Jahrelang hatte er Familientrubel um sich herum. Die beschauliche Villa im Grünen tauschte er dann gegen das totale Kontrastprogramm ein: Sein modernes Soloreich liegt auf der Uhlenhorst nahe Hamburgs Innenstadt. Und zum Glück fühlt er sich in seinen vier Wänden mitten im Trubel auch pudelwohl. Dort ist auch ausreichend Platz für Finn (er stammt aus einer früheren Beziehung), Emmy, Juri und Nova, wann immer die ihren Papa besuchen.

Auch wenn die Ehe mit Irina zerbrochen ist – sie sind noch immer eine Familie, ziehen auch in Sachen Kindererziehung für Nova nach wie vor an einem Strang. Jörg Pilawa hat außerdem noch weitere starke Frauen an seiner Seite, auf die er sich verlassen kann – und denen er blind vertraut. So zum einen seine Schwester Annette, mit der er "keine Geheimnisse voreinander" hat, wie der Fernseh-Star einmal verriet. Und dann ist da auch noch seine langjährige Geschäftspartnerin Kerstin, die mit ihm erfolgreich die Produktionsfirma Herr P. führt. Bereits seit 2011 ist sie in der Firma beschäftigt und heute gemeinsam mit ihm Geschäftsführerin.

Zahlreiche Sendungen kann er als Erfolg verbuchen, so steckt er zum Beispiel auch hinter der Show Kaum zu glauben!, die von seinem Kollegen Kai Pflaume moderiert wird. Und selbst steht der vierfache Vater natürlich auch regelmäßig vor der Kamera. Zu Beginn des Jahres wechselte er den Sender und ist nun bei Sat.1 unter anderem bei Quiz für dich oder Das 1 %-Quiz zu sehen.

Warum er nach mehr als 20 Jahren den Sender wechselte? "Der häufigste Satz, den ich in der ARD gehört habe, ist der Spruch: ‚Das haben wir noch nie gemacht‘. Das war für mich der Grund, warum ich mir gesagt habe: Ich bin mit 57 Jahren an dem Punkt, wo ich noch will …" Auf neues Terrain wagte er sich auch vor Kurzem als Gesicht der Kuppel-Sendung Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein?

Eigentlich hätte er sich dafür auch selbst als Kandidat bewerben können, ein Mann wie er sollte schließlich nicht lang alleine bleiben. Doch offenbar hat der Hamburger so seine Probleme mit dem Flirten. "Ich bin total zurückhaltend und scheu", gibt er ehrlich zu. "Ich war nie der Draufgänger, sondern eher der Zweifler." Hoffentlich hat sich das mittlerweile geändert, sonst verpasst er womöglich noch die Chance auf seine zweite große Liebe!

Und bis er die trifft, vertreibt sich der 57-Jährige unter anderem die Zeit mit seinem liebsten Hobby: dem Reiten. "Meine Tochter reitet. Ich bin jeden Samstag mit ihr zum Reiten gegangen", erzählte er einmal. "Rechts und links am Rand standen die Väter. Dann habe ich gedacht: 'Warum reiten wir eigentlich nicht?' Und jetzt haben wir eine Männer-Reitgruppe!" Das Sprichwort: "Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde" scheint bei dem Fernseh-Liebling auf jeden Fall zuzutreffen. Allerdings liegen ihm nicht alle Sportarten. Schwimmen kann er zum Beispiel kaum. Erst 2019 hat er das Schwimmabzeichen Seepferdchen mit seiner Tochter Nova gemacht. "Das war schwer!", erklärte Jörg Pilawa danach. Macht nichts, dafür kann der charmante TV-Star den Kandidatin im Fernsehen prima beim Verlieben helfen. Aber es wäre doch schön, wenn er selbst noch mal in den siebten Himmel schweben würde. Verehrerinnen hat er mit Sicherheit genug. Aber welche davon bringt ihn auf Flirtkurs?

