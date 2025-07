Jörn Schlönvoigt: Dating-Tipps von der Ex!

Und wie sieht es aktuell bei ihm in Sachen Liebe aus? "Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr darüber zu sprechen", so der Schauspieler. Hanna ist da weniger zurückhaltend: "Mich schreiben auf Instagram die Falschen an. Die haben alle tausend Frauen am Start! Ich hätte gern einen bodenständigen Mann – ich bin ein Mädchen vom Land." Und ein selbstbewusster Single – mit sich und dem Ex im Reinen. "Wir unterstützen uns in jeder Hinsicht", betont sie. "Bei uns ist aus Liebe einfach Freundschaft geworden." Was die beiden zur erfrischenden Ausnahme im Showbiz macht ...