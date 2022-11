Jörn Schlönvoigt: Erstes Statement nach Liebesnews um seine Ex und Giovanni Angiolini

Erst vor einem Monat machten GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt und seine Noch-Ehefrau Hanna Weig ihre Trennung öffentlich. Seit 2018 waren die beiden verheiratet und krönten ihr Glück bereits 2017 mit Tochter Delia. Umso überraschender kam für ihre Fans das plötzliche Liebes-Aus. Die Ex des Schauspielers setzte dem ganzen jedoch nun schon wenige Wochen später die Krone auf - sie wurde beim Turteln mit keinem geringeren als Michelle Hunzikers Ex Giovanni Angiolini gesichtet. Nun meldete sich Jörn erstmals zu den Liebesnews seiner Ex.