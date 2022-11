Andrej Mangold: Bitteres Aus! Es wurde offiziell bestätigt

Gemeinsam mit Kollegin Anna-Carina Woitschack liefert Andrej eine Mega-Performance nach der nächsten auf der Rollschuhbahn ab. Doch bei den Zuschauern kommt die Sendung gar nicht gut an. Erst schob RTLzwei "Skate Fever" wegen schlechter Einschaltquoten auf einen neuen Sendeplatz am Samstag um 18.15 Uhr. Jetzt ist das endgültige TV-Aus besiegelt. "'Skate Fever - Stars auf Rollschuhen' geht auf RTLplus weiter", verkündet der Sender auf dem offiziellen Instagram-Account Die letzten Folgen werden am Samstag in einem Rutsch auf dem Portal hochgeladen. Was für eine Klatsche für alle Beteiligten!