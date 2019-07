Jörn Schlönvoigt: Neuer Job! Aus bei GZSZ?

Reddit this

Oh nein, müssen GZSZ-Fans jetzt Abschied von Jörn Schlönvoigt alias Dr. Philip Höfer nehmen? Er hat jedenfalls einen neuen Job an Land gezogen...

Seit knapp 15 Jahren ist bei GZSZ dabei. Steigt er jetzt für einen neuen Job aus?

Jörn Schlönvoigt: Schock! Er denkt ans Auswandern!

Neuer Job für Jörn Schlönvoigt

Der -Arzt hat jedenfalls eine neue Rolle ergattert: Er wird in der Serie "Nachtschwestern" zu sehen sein! "Das Staffel-Finale von Nachtschwestern am kommenden Dienstag - mit Jörn Schlönvoigt von GZSZ in einer Gastrolle", verkündet bei Twitter.

Das Staffel-Finale von #Nachtschwestern am kommenden Dienstag - mit Jörn Schlönvoigt von #GZSZ in einer Gastrolle - um 20:15 Uhr bei RTL! #UFA pic.twitter.com/32w5ULVThq — RTL (@RTLde) 12. Juli 2019

In der Serie spielt Jörn einen Polizisten - und es wird richtig dramatisch! Die Fans brauchen sich aber keine Sorgen zu machen, dass der 32-Jährige deswegen seinen GZSZ-Arztkittel an den Nagel hängt. Es handelt sich - wie RTL schon mitteilt - nur um eine Gastrolle!

Jörn Schlönvoigt: Mit Ex Sila Sahin vor der Kamera

Spannend wird es trotzdem, denn auch spielt in der Serie "Nachtschwestern" mit - die Ex-Freundin von Jörn. Die beiden lernten sich bei GZSZ kennen und lieben, waren bis 2013 ein Paar. 2014 verließ die Deutschtürkin dann die Serie. Nun werden sie wieder in der gleichen Serie zu sehen sein...

