Joey Heindle pleite: So hat er sein ganzes Geld verloren

Inzwischen ist es schon fünf Jahre her, dass an der neunten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ teilnahm und den fünften Platz belegte. Der damals 18-Jährige wurde über Nacht zum Star. Es sollte sein ganz großer Durchbruch werden! Was er damals noch nicht ahnte: Seine Karriere würde ihn in den finanziellen Ruin stürzen. Sein Album floppte und auch sonst hatte Joey einfach kein Glück. Er geriet an die falschen Leute und wurde ausgenutzt. Mit nur 23 Jahren musste er dann die Privatinsolvenz anmelden.

Joey geriet an die falschen Leute

Sein Manager Konstatin Kissmann verriet damals, dass Joey in geschäftlichen Belangen zu naiv und unerfahren war. In der Showbranche konnte er mit seiner netten Art einfach nicht gewinnen. Er fiel gleich mehreren „Managern“ in die Hände, die seine Popularität für ihre Zwecke ausschlachten wollten. Die Schulden wurden immer größer und irgendwann hatte der Sänger keine Chance mehr, diese zu begleichen. "Joey hat duch die Ausbeuterei seiner vorherigen Managements einen Haufen Schulden. Seine Einnahmen reichen nicht aus, um diese zu decken", berichtete seine Agentur gegenüber „Bild“. Sein einziger Ausweg war die Privatinsolvenz.

Geldsorgen raubten ihm die Kraft

Als Joey an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ teilnahm und zum Dschungelkönig gekrönt wurde, musste er sich mit unangenehmen Rechtsstreitereien herumschlagen. Mehrere Manager forderten hohe Geldbeträge von ihm, die er nicht aufbringen konnte. "Ich bin pleite. Ich habe nichts, um diese 18.000 zu zahlen", sagte er gegenüber "Punkt 12". "Ich wurde erpresst und unter Druck gesetzt.“ Seine Gage vom sollte direkt einkassiert werden, ohne, dass er davon auch nur einen Cent gesehen hat.

Glück im Job, Pech in der Liebe

Heute arbeitet Joey als Musiker und plant einen neuen Song. Er widmet sich voll und ganz seiner Arbeit. Ob er so versuchen will, die Trennung von seiner Ehefrau Justine zu überwinden? Anfang August gab er nämlich auf bekannt, sich nach einem Jahr Ehe scheiden lassen zu wollen. Über die Gründe der Trennung schweigt er bisher. Vielleicht lässt er sich bei „Global Gladiators“ ja zu einer Beichte hinreißen. Dort lässt er sich seit dem 23. August 2018 auf ein großes Abenteuer mit anderen Promi-Kollegen ein.