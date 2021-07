Joey Jordison: Der "Slipknot"-Drummer ist tot

Joey Jordison, eines der Gründungsmitglieder der Heavy Metal Band "Slipknot", ist am vergangenen Montag friedlich im Schlaf gestorben. Er wurde nur 46 Jahre alt. Die traurige Nachricht wird von seiner Familie bestätigt. Bisher ist nicht klar, woran der Musiker gestorben ist. Gegenüber "TMZ" erklären Einsatzkräfte jedoch, dass zum jetzigen Zeitpunkt ein Fremdverschulden nahezu ausgeschlossen ist. In seinem Haus wurden außerdem keine illegalen Drogen gefunden. "Joeys Tod hat uns mit leeren Herzen und unbeschreiblicher Trauer zurückgelassen", heißt es in einem Statement seiner Familie. Er habe eine "sanfte Persönlichkeit" und ein "riesiges Herz" gehabt.