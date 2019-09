Joey Kelly: Erschütterndes Familien-Drama!

Wow! Davon hatten alle Kelly-Fans absolut keine Ahnung! Wie nun verrät, trug seine berühmte Familie über viele Jahre ein verschlossenes Familienkapitel mich sich herum...

Maite Kelly: Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen!

Joey Kelly spricht über seine Familie

"Keiner von uns wusste, dass meine älteren Geschwister nicht unsere richtigen Geschwister waren", berichtet Joey in der SWR-Sendung "Krause kommt" und lüftet dadurch ein wohlgehütetes Familiengeheimnis. Doch was steckt dahinter? Kelly-Oberhaupt Daniel Kelly hatte vier Kinder mit seiner ersten Frau Joanne. Die Beziehung nahm jedoch ein tragisches Ende: "Die Familie ging in die Brüche, weil meine ältere Halbschwester mit zwei Jahren ertrunken ist", so Joey weiter. Daraufhin verließ Joanne die Familie.

Über das Thema wurde nicht gesprochen

Nach dem Liebes-Aus zwischen Daniel und Joanne lernte der Kelly-Familienvater Barbara-Ann kennen und bekam mit ihr acht weitere Kinder. Joey erklärt: "Meine Mutter war dann die neue Mama (...). Sie war eine tolle Mutter. Wir hatten nichts und waren immer glücklich." Joey erfuhr erst mit 13 von einem Cousin, dass die vier älteren Geschwister eigentlich seine Halbgeschwister sind. Seiner großen Schwester wurde erst im Alter von 25 Jahren die Wahrheit gesagt: "Das war ein Thema, über das man einfach nie sprach."

Krass! Damit haben die Kelly-Fans nicht gerechnet!