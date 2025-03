Jogi Löw: Achterbahn der Gefühle! Selbstzweifel, Enttäuschungen und neue Träume

Nachdenklich blickt Joachim Löw in die Ferne. Bald vier Jahre nach seinem Abschied als Fußball-Bundestrainer lassen ihn die Höhen und Tiefen seiner Karriere nicht los. "Es gab Phasen, da habe ich an mir gezweifelt, an meinen Fähigkeiten", gesteht er. Doch ans Aufgeben dachte er nie. "Man zieht sich eine Rüstung an und sagt sich: Heute muss ich da durch."

Besonders nach der EM 2021 und seinem Rücktritt wurde es schwer. Die schmerzvolle Erkenntnis, nach 15 Jahren nicht mehr gebraucht zu werden, hinterließ Spuren. "Plötzlich ist da diese Leere", erzählt er. "Du fragst dich: Wer bin ich ohne den Fußball?"

Löw hat viel über seine Vergangenheit nachgedacht. "Als Trainer durchlebst du Höhen und Tiefen. Vom gefeierten Helden zum Versager." Doch aus all dem zog er wertvolle Erkenntnisse. "Ich habe in den letzten Jahren viel über mich selbst gelernt." Heute genießt er die Stille seiner Heimat Freiburg. Er umgibt sich mit Freunden, trifft sich mit seiner Ex Daniela, mit der er weiterhin befreundet ist – und reflektiert. "Diese Ruhe tut mir gut", sagt er.

Doch was kommt als Nächstes? Angebote aus Spanien und den USA hat er bislang abgelehnt. "Ich wollte das Richtige", erklärt Löw. Vielleicht bei der WM 2026? Denn: "Ich vermisse manchmal dieses Adrenalin", gibt er zu. Und eines steht fest: Fußball wird immer Teil seines Lebens bleiben.