Johann Lafer: "Ich wäre freiwillig verhungert!"

Doch das Essen anderer Leute schmeckt Johann Lafer nicht immer! Im Gespräch erzählt er eine Anekdote aus seinem Privatleben: "Ich hatte lange Zeit eine Freundin und ihre Eltern, die waren totale Matjes-Fans. Da gab es immer Matjes, in allen Variationen. Ich muss sagen, wenn ich heute Matjes schon aus der Ferne sehe, dann springe ich freiwillig aus dem Schlossfenster. Weil es für mich wirklich heftig ist, ich kann es persönlich nicht."

Zu Fisch, besonders wenn er roh ist, fällt dem 66-Jährigen auf, wie sehr sich der Umgang damit verändert hat. Denn in seiner Kindheit wäre der Verzehr von Sushi "undenkbar" gewesen. Johann Lafer plaudert aus: "Wenn man zu mir gesagt hätte in der Steiermark, als Kind: 'Heute gibt es rohen Fisch mit kaltem Reis und braune, salzige Soße!' Ich wäre freiwillig verhungert." Wenn er nun jedoch an seine Kinder, Jennifer (29) und Jonathan (23), denkt, fällt ihm der Wandel auf. "Wenn ich heute unsere Kinder sehe, unsere Tochter. Für sie ist Sushi das Lieblingsessen. Für mich war es als Kind Milchreis." So ändern sich wohl die Dinge und das wird er auch bei "Drei Teller für Lafer" zu spüren bekommen.

Wer das Spektakel nicht verpassen will, sollte werktags ab 16 Uhr bei SAT.1 einschalten.