Johann Lafer: Neuanfang mit 66 Jahren!

Während andere in seinem Alter ihren Ruhestand genießen, gibt Johann Lafer richtig Gas. Für ihn gilt: Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an … In "Rote Rosen" hat der Starkoch eine Gastrolle und auf Sat.1 tobt er sich in seiner Kochshow "Drei Teller für Lafer" aus. "Ich brauche eine Aufgabe", weiß er. Also Schluss mit Sofa!