Johann Lafer: Schon bald bei "Das Traumschiff"?

Johann Lafer (66) geht unter die Schauspieler! Der österreichische Koch übernimmt eine Gastrolle in der ARD-Soap "Rote Rosen", in der er sich selbst spielt. Im Interview mit InTouch Online hat der TV-Koch jetzt verraten, wie es zu der Anfrage kam und ob er sich vorstellen kann, in Zukunft weitere Schauspiel-Aufträge anzunehmen.