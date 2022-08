Johanna Mross: Jetzt wendet sie sich endgültig von Papa Stefan Mross ab

"Ich habe auch meine freien Momente. Also ich treffe mich dann mit Freunden und fahre an den Chiemsee und mache Ausflüge mit Freunden", offenbart Johanna Mross nun im Gespräch mit "ARD"-"Brisant" und ergänzt: "ich suche für mich meinen Freiraum, wenn ich ihn brauche, und ich bin aber auch dann wieder gerne zu Hause. Also ich komme auch dann gerne wieder heim." Ehrliche Worte, die zeigen: Johanna ist die richtige Balance extrem wichtig! Doch was ist mit Papa Stefan? Schließlich würde er sich sicherlich auch freuen, seine Tochter mal wieder zu Gesicht zu bekommen ...

Wir können gespannt sein, ob sich das Vater-Tochter-Verhältnis in den nächsten Monaten wieder verbessert ...