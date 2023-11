Johanna Mross: Musik oder Backstube? Sie kann sich nicht entscheiden!

Johanna Mross ist im Januar nächsten Jahres mit ihrer Ausbildung zur Konditorin fertig. Nebenbei singt sie gemeinsam mit Mama Stefanie und deren Mann Lanny Lanner in der Countryband "More Than Words". Wenn es nach ihr ginge, würde sie gerne Backstube und Musik unter einen Hut bekommen, erklärte die 22-Jährige InTouch Online bei der Premiere von "Tanz der Vampire" in Hamburg. Doch das ist anscheinend gar nicht so einfach.