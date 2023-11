Stefanie Hertel: Entscheidung für die Karriere? "Wenn man die Musik aufgibt, gibt man sich selbst auf!"

Stefanie Hertel steht bereits seit ihrem vierten Lebensjahr auf der Bühne. Ihren ersten Fernsehauftritt in der Sendung Oberhofer Bauernmarkt im Fernsehen der DDR hatte sie mit sechs Jahren. Der musikalische Durchbruch gelang der gebürtigen Sächsin beim Grand Prix der Volksmusik 1992. Ab dann stürmte die Blondine schließlich die Charts.

Den Schritt aufs Tanzparkett wagte Hertel 2012 bei "Let’s Dance" an der Seite von Profi-Tänzer Sergiy Plyuta. Auch musikalisch traute sich die Künstlerin etwas Neues: Seit 2018 macht sie mit ihrem Mann "Lanny" und ihrer Tochter Johanna Mross in der Band "More than Words" gemeinsam Musik.

Dieses Jahr wird die Sängerin zum ersten Mal die beliebte weihnachtliche TV-Show "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht' " zusammen mit DJ Ötzi moderieren.