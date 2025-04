Nino de Angelo: Konzertabsage nach tödlichem Unfall!

"Ich muss euch leider eine traurige Mitteilung machen, heute Morgen gab es einen tödlichen, tragischen Unfall beim Aufbau der Produktion. Und aufgrund dessen werden wir das Konzert nicht spielen", berichtet Nino de Angelo in einem Video auf Instagram. Weiter erklärt er, dass die Tickets ihre Gültigkeit behalten und ein Ersatztermin für die Show in Kürze bekanntgegeben werde. Er bittet um das Verständnis seiner Fans, versichert ihnen aber, dass die heutige (4.4) Show in Hannover stattfinden werde. "Show must go on", sagt der Musiker.