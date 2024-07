Johannes B. Kerner & Ex-Frau Britta: Die Arbeit hat sie wieder vereint

Johannes B. Kerner und Britta Becker haben gemeinsam die "Becker-Kerner-Stiftung" gegründet. "Wir haben irgendwann festgestellt, dass es für uns im Leben ja ganz gut gelaufen ist und wir uns sehr für Kultur und Sport interessieren und wir was weitergeben wollen und Kindern und Jugendlichen ermöglichen, kulturelle und sportliche Momente zu erleben, die das vielleicht sonst nicht erleben könnten. Und deswegen haben wir dann die Stiftung gegründet", erklärt die 51-Jährige in der "NDR Talkshow". "Wir haben das Glück, dass wir seit einigen Jahren in der Elbphilharmonie ein Konzert veranstalten können und Hamburger Schulklassen, die eben nicht die Möglichkeit haben sonst, die Elphi mal von innen oder ein Orchester zu sehen, das zu erleben, das dürfen wir jetzt schon seit einigen Jahren machen", erklärt sie. Im letzten Jahr haben sie das Ganze noch auf die Berliner Philharmonie erweitert.