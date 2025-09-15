Johannes Oerding: Nachrichten an Ex Ina Müller – er schickt ihr private Fotos
Johannes Oerding und Ina Müller waren zwölf Jahre ein Paar, 2023 folgte die Trennung. Doch Funkstille herrscht nicht: Der Sänger verrät jetzt, dass er seiner Ex sogar Fotos von seiner Weltreise geschickt hat – und erklärt, warum sie trotz allem in engem Austausch bleiben.
Johannes Oerding denkt auch gerne an frühere Zeiten zurück.
© IMAGO / Bonn.digital
Am 12. September strahlte Leipzig im Glanz der „Goldenen Henne“. Zwischen Blitzlichtern und Interviews zeigt sich auch Johannes Oerding (43). Eigentlich ist der Musiker dafür bekannt, sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch an diesem Abend lässt er tief blicken – und spricht über eine Frau, die viele Jahre eine zentrale Rolle in seinem Leben gespielt hat: Ina Müller (60).
Eine Liebe, die zwölf Jahre hielt
Zwölf Jahre lang waren Oerding und Müller ein Paar. Ein Altersunterschied von 17 Jahren, zwei Karrieren, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und doch hielt die Beziehung über ein Jahrzehnt. 2023 kam das Aus. Seitdem ist Oerding mit Yvonne Goldschmidt liiert, die ihn auch auf seiner einjährigen Weltreise begleitete. Im Mai 2025 machten beide ihre Beziehung öffentlich.
Oerding über Ina Müller: „Immer, absolut“
Trotz neuer Partnerschaft und einem Neuanfang mit Yvonne: Oerding und Müller sind sich nicht aus den Augen gegangen. Auf die Frage, ob er noch Kontakt zu seiner Ex habe, antwortet er ohne Zögern:
„Immer, absolut. Wir teilen uns ja immer noch unsere Expertise, sag ich mal, was Musik anbelangt – und das wird auch nicht aufhören.“
Seine Worte klingen nach einer besonderen Verbindung, die weit über eine ehemalige Liebe hinausgeht. Offenbar vertrauen sich die beiden auch weiterhin, wenn es um berufliche Fragen und kreative Projekte geht.
Private Grüße von der Weltreise
Und nicht nur Musik spielt eine Rolle: Selbst auf seiner langen Reise um die Welt blieb Oerding mit Müller in Kontakt. Ob Sonnenuntergang am Meer oder Momentaufnahmen aus fernen Städten – sie bekam Einblicke, die er nicht mit allen teilte. „Ja, mit Sicherheit, absolut“, antwortet Oerding auf die Frage, ob er Ina Müller Selfies von unterwegs geschickt habe.
Damit wird klar: Auch nach der Trennung hat die Sängerin noch einen Platz in seinem Leben – zumindest in Form von Nachrichten und Fotos, die sie miteinander verbinden.
Ein neues Kapitel, aber kein Schlussstrich
Während Oerding mit Yvonne Goldschmidt heute eine neue Liebe lebt, zeigt sein Umgang mit Ina Müller, dass Trennungen nicht zwangsläufig zu Distanz und Schweigen führen müssen. Die beiden Künstler bleiben verbunden – durch ihre gemeinsame Vergangenheit, ihre Leidenschaft für Musik und offenbar auch durch kleine private Gesten wie Selfies.