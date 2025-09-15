Johannes Oerding: Nachrichten an Ex Ina Müller – er schickt ihr private Fotos

Am 12. September strahlte Leipzig im Glanz der „Goldenen Henne“. Zwischen Blitzlichtern und Interviews zeigt sich auch Johannes Oerding (43). Eigentlich ist der Musiker dafür bekannt, sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch an diesem Abend lässt er tief blicken – und spricht über eine Frau, die viele Jahre eine zentrale Rolle in seinem Leben gespielt hat: Ina Müller (60).